DPE-AM dá posse a três novos servidores concursados

O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, empossou na última terça-feira (19) três novos servidores aprovados em concurso público que passam a integrar o quadro efetivo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM). A cerimônia de posse foi realizada no auditório da sede administrativa da DPE-AM e contou com a presença do corregedor- geral da instituição, Marco Aurélio Martins, e da diretora de Gestão de Pessoas, Edineida Gato.

Tomaram posse Valeria Cesar, no cargo de assistente técnico administrativo, Stephano Pereira dos Santos, no cargo de assistente técnico administrativo, e Claudia Santos Anjo Elias Leão, no cargo de analista jurídico.

“Creio que seja um dia de muita felicidade para todos os empossados e empossadas, sendo a realização de um objetivo que foi desejado lá atrás e espero que todos nós possamos contribuir com essa missão tão nobre da Defensoria que é dar assistência aos mais necessitados”, afirmou a servidora Valeria Cesar.

Ricardo Paiva deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou o papel da defensoria como uma família.

“Já estive na fase de vocês e sabemos o esforço que os nossos familiares fazem, quantas vezes abrimos mão de ir para algum lugar porque temos um objetivo, e o dia de hoje serve para coroar esse esforço, espero que vocês adotem a Defensoria como a sua nova casa, a Defensoria conta muito com vocês”, disse o defensor público geral.