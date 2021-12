Desembargador Délcio Santos recebe Titulo de Cidadão do Amazonas outorgado pela Aleam

O desembargador Délcio Luís Santos foi homenageado na quinta-feira (09/12) com o “Título de Cidadão do Amazonas” e com a “Medalha Ruy Araújo”, concedidos pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). A solenidade, realizada no período da manhã, no plenário do Legislativo Estadual, contou com a presença de parlamentares, magistrados (as) e servidores (as) do TJAM, além de autoridades civis e militares.

Carioca de nascimento, Délcio Santos falou da emoção em receber as honrarias concedidas pela Aleam. “Fico lisonjeado com essa generosidade dos deputados que representam todo povo do Amazonas ao me conceder essas duas honrarias. Como advogado, acredito ter prestado bons serviços à sociedade amazonense e, agora, como magistrado, tenho inclusive mais condição de fazê-lo, e estou tentando fazer o melhor no sentido de contribuir com o atendimento ao jurisdicionado e garantir mais acesso à Justiça. Para isso, tenho parcerias, colegas que me apoiam, minha família; deputados, prefeitos e a direção do Tribunal, que muito tem me ajudado a tentar fazer o melhor”, disse o desembargador.

Em seu discurso de agradecimento, Délcio Santos, que é presidente o Sistema Permanente de Mediação e Conflitos (Sispemec/TJAM), citou os projetos em andamento nessa área e chamou atenção para o trabalho desenvolvido nos Centros Judiciários de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), como aquele voltado a viabilizar que as partes processuais entrem em acordo antes da judicialização dos litígios. “Isso só tem sido possível ante a abnegação dos juízes Gildo Alves, Roberto Taketomi e Ronnie Frank Stone”, disse, referindo-se aos magistrados do TJAM.

O deputado Fausto Júnior, autor da propositura de concessão da “Medalha Ruy Araújo” ao desembargador Délcio, frisou que, antes de ingressar na magistratura pelo critério do Quinto Constitucional em vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/AM), o magistrado atuou por 22 anos como advogado no Estado, contribuindo em causas de relevância.

“Uma pessoa que sempre se destacou pela simplicidade e sobriedade, sobretudo pelo árduo e digno trabalho e contribuição com a Justiça do Amazonas. Esta é uma demonstração desta Casa do respeito, sobretudo ao Poder Judiciário do Amazonas. Precisamos afirmar e reafirmar nosso compromisso de confiar na Justiça, pois é muitas vezes por meio da mediação judiciária que conseguimos resolver impasses e problemas no nosso Estado, levando Justiça à nossa sociedade. É dever desta casa enaltecer o Poder Judiciário e aqueles que o compõem, reconhecendo o grande trabalho e atuação de cada um”, disse o parlamentar.

O deputado Serafim, propositor da concessão do “Título de Cidadão do Amazonas” a Délcio Santos, participou da solenidade de forma virtual e fez sua homenagem ao desembargador lembrando que a amizade entre eles surgiu a partir do respeito e atenção mútua, apesar de muitas vezes estarem em lados diferentes no âmbito da advocacia eleitoral. “Quero, portanto, dizer da minha amizade e reconhecimento por ele ter sido o advogado mais votado no Quinto Constitucional. Casado com amazonense, constituiu aqui sua família, e a concessão do título teve a unanimidade dos votos dos deputados. Tornamos de direito o que já é de fato. Essa homenagem é dupla, justa e merecida”, disse Serafim.

A mesa de autoridades da sessão foi dirigida pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade, e composta, ainda, pela vice-presidente do TJAM, desembargadora Carla Reis; pela corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge; pela secretária estadual de Assistência Social, Alessandra Campelo, no ato representando o Governo do Estado; pela promotora Lílian Maria Stone, secretária-geral do Ministério Público do Amazonas; pelo conselheiro e presidente eleito do Tribunal de Contas do Estado, Érico Desterro; pelo procurador-geral do município Ivisson Correia e Silva, representando o prefeito de Manaus; por Thiago Nobre Rosas, subdefensor público-geral do Amazonas; pelo representante da Aeronáutica, brigadeiro do ar Luiz Guilherme da Silva Magrão, comandante do VII Comar – Comando Aéreo Amazônico; pelo prefeito de Manaquiri e presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Jair Souto; pelo pastor Jonathas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas e da Rede Boas Novas de Comunicação; e pelo presidente da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB/AM), Marco Aurélio de Lima Choy.

O evento foi acompanhado de forma presencial pelos familiares do desembargador Délcio e pelos (as) desembargadores (as) do TJAM João Simões; Flávio Pascarelli; Elci Simões; Abraham Peixoto Campos Filho; Onilza Abreu Gerth; Mirza Telma; Vânia Marques Marinho; Cláudio Roessing; Cezar Luiz Bandiera; pelos (as) desembargadores (as) aposentados (as) Liana Belém Pereira Mendonça de Souza e Neuzimar Pinheiro; pelos juízes Gildo Alves de Carvalho Filho; Luís Márcio Albuquerque – presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon) –; Mônica Câmara; Ronnie Frank Stone; Alexandre Lasmar; Antônio Itamar; Jorsenildo Dourado; Igor Caminha; além de servidores e servidoras do Tribunal e entre outras autoridades.

Fonte: Asscom TJAM