Delisa Olívia Vieiralves Ferreira assume exercício do cargo de Procuradora de Justiça do Amazonas

Em sessão solene realizada na tarde de ontem, 31, no auditório Carlos Alberto Bandeira de Araújo, Delisa Olívia Vieiralves Ferreira entrou em exercício no cargo de Procuradora de Justiça. A sessão foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, na condição de presidente do Colégio de Procuradores, e realizada de forma semipresencial, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do MPAM no YouTube. A nova Procuradora de Justiça foi promovida ao cargo pelo critério de merecimento e assume a 18ª Procuradoria de Justiça junto à 1ª Câmara Cível, anteriormente ocupada pela Procuradora de Justiça Antonina do Couto Valle, falecida recentemente.

A Secretária-Geral Lílian Maria Pires Stone fez a leitura dos Ato nº 218/2021-PGJ, que promoveu a então Promotora de Justiça ao cargo de Procuradora, e Ato nº 219/2021-PGJ, que outorgou a Medalha do Mérito do MPAM a Delisa Olívia Ferreira. O Procurador Regional da República, Sérgio Lauria Ferreira, esposo de Delisa Ferreira, para conduzi-la ao centro do palco, a fim de receber a medalha. A Promotora de Justiça Cristiane Dolzany Araújo, 1ª vice-presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), saudou a nova Procuradora de Justiça, dizendo de sua extrema honra em participar daquele momento, destacando a importância da união entre todos os membros do MPAM e agradecendo à novel Procuradora de Justiça por representar tão dignamente a carreira ministerial.

Na saudação de ingresso ao Colégio de Procuradores, a Procuradora de Justiça Liane Mônica Guedes Rodrigues destacou as virtudes de Delisa Vieiralves Ferreira, afirmando que ela tem sabido manter a ternura mesmo quando firma posições em nome de princípios e valores inegociáveis. “Com jeito e sensibilidade peculiares, a mais nova Procuradora de Justiça construiu uma sólida e transparente carreira, num caminhar lustrado pela retidão, andando o bom andar, do justo e do verdadeiro”, apontou.

Em seu discurso de posse, Delisa Olívia Vieiralves Ferreira falou sobre os sentimentos que a dominavam, naquele momento, agradecendo pelo suporte e longanimidade do marido, Sérgio Lauria Ferreira, e sobre a atuação de Deus no desígnio de substituir a maior amiga na instituição, Antonina do Vale. “Meu compromisso de bem exercer o cargo de Procuradora de Justiça que ora assumo é renovar em mim mesma os valores que me trouxeram até aqui. Fazê-lo é acreditar na transformação do homem pelo trabalho, mas é também, reconhecer que o verdadeiro caráter só é em nós forjado na superação das dificuldades inerentes ao cumprimento de nosso dever para com o próximo”, registrou.

Fonte: Asscom MPAM