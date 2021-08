Defensoria do Amazonas dá posse a mais 12 novos servidores aprovados em concurso público

O defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, deu posse a mais 12 novos servidores aprovados em concurso público. A cerimônia de posse foi realizada no auditório da sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), na manhã desta quinta-feira (5). Os novos servidores reforçarão o quadro de recursos humanos da instituição na capital e nos polos do interior. A solenidade contou ainda com a participação do subdefensor geral, Thiago Nobre Rosas, e o corregedor-geral, Marco Aurélio Martins.

Para o defensor geral, Ricardo Paiva, a Defensoria é uma escola de vida, onde os novos servidores poderão ter muitos aprendizados. Em seu discurso, ele lembrou do seu início da instituição como estagiário e servidor comissionado, quando aprendeu a se colocar no lugar do outro. “Que vocês possam encontrar um propósito nessa instituição, que nessa pandemia salvou vidas. Que vocês façam o melhor que puderem”, disse ele aos empossandos.

Paiva também ressaltou que a Defensoria é uma instituição em crescimento, que já evoluiu muito aos longo dos últimos anos. “Quando assumi o cargo de defensor, em 3 de fevereiro de 2005, fui para o interior e recebi uma caixa de papelão e alguns bloquinhos de anotação. Eram (à época) apenas 50 defensores. Hoje, temos 138 defensores públicos. Então, a gente percebe que foi um momento de transformação, de crescimento”, disse.

Empossandos

Tomaram posse Polyana Peixoto Pinheiro (Psicologia); Lucas Gois Pereira (Assistente Técnico Administrativo); Maria Maia Pinto (Serviço Social); Daniel Guerra Lopes (Assistente Técnico Administrativo); Natália Cristina de Moraes (Analista Jurídico); Francelle Santos Araújo Segatto (Analista Jurídico); Juan José Pino Martinez (Analista Jurídico); Daniel Ferreira Damian (Assistente Técnico em Tecnologia da Informação); Edson Carlos do Carmo Macapuna (Assistente Técnico Administrativo); Yuna Barreto Cerdeira (Analista Jurídico); Alex Fabiano Pimenta dos Santos (Assistente Técnico de Suporte) e Isaac Ramos (Assistente Técnico Administrativo).

FOTOS: Clóvis Miranda/DPE-AM

Fonte: Asscom DPE-AM