Conselheiro do TCE-AM vai ministrar palestra em curso promovido pelo TJAM

O conselheiro-ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Érico Desterro, participará do ciclo de palestras promovido pela Escola de Aperfeiçoamento do Servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (EASTJAM). A palestra será na próxima terça-feira (26), às 17h (Manaus).

Com o tema da palestra “Processo Administrativo: aspectos relevantes”, o conselheiro-ouvidor comentou sobre a sua participação no evento. “É sempre muito bom participar dessas iniciativas, porque é uma oportunidade de levarmos, à sociedade civil em geral, assuntos que não são muito discutidos, mas que são importantes para termos um senso mais crítico”, disse o conselheiro Érico Desterro.

O evento é aberto para toda comunidade interessada. Além da palestra do conselheiro Érico, há outras disponíveis com temáticas sobre Constituição Financeira, Processos Estruturais, Reforma Tributária, Direito Civil pós-pandemia, Federalismo Educacional no Brasil, entre outras. Para se inscrever, basta acessar o site: eastjam.tjam.jus.br.

Nesse ano, o conselheiro já participou de debates sobre Governança e outros eventos com o intuito de apresentar e divulgar as ações e atividades desenvolvidas pela Ouvidoria da Corte de Contas amazonense.

