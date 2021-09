Conselheiro do TCE-AM participa de reunião com membros do CNMP e representantes do TJAM e Aleam

O presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, participou, nesta terça-feira (31), de uma reunião na sede do Governo do Amazonas com representantes do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), dos demais poderes e de órgãos de controle do Estado. Ele participou da solenidade representando o presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello.

“O TCE-AM apoia a maturidade e o equilíbrio nas relações entre as instituições e está à disposição para somar com a rede de controle e os órgãos em prol da fiel execução dos recursos públicos pelos gestores”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Os membros do CNMP estão em Manaus para conhecer programas e projetos desenvolvidos no pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). No encontro, o governador Wilson Lima destacou a importância da maturidade e equilíbrio nas relações entre as instituições.

“Todo mundo foi afetado pela pandemia, nossos amigos, nossos parentes, muitos tiveram perdas e a gente sentiu a necessidade de ter instituições maduras e agente públicos equilibrados para que a gente pudesse tomar essas decisões, entendendo que os poderes que são independentes, mas precisam trabalhar de forma harmônica para que a gente possa assumir e atingir esse resultado final”, disse o governador.

A reunião na sede do Governo foi dirigida pelo procurador-geral de Justiça do MPAM, Alberto Nascimento. Estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade, o decano do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador João Simões.

Também compareceram a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazona (OAB-AM), Grace Benayon, e o defensor público Marco Aurélio, representante da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM).

Fonte: Asscom TCE-AM