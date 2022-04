Condenado pela morte de Eliza Samúdio, ex-goleiro Bruno pede liberdade condicional

O ex-goleiro Bruno Fernandes entrou com pedido de liberdade condicional na Vara de Execuções Penais do Rio no último sábado (16). Ele foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão após confessar ser mandante no assassinato da modelo Eliza Samúdio, em 2010. Atualmente, cumpre pena em regime semiaberto domiciliar. O corpo de Eliza nunca foi localizado.

Bruno cumpriu pouco mais de 8 anos de pena, nunca pagou pensão alimentícia ao filho Bruninho que foi criado pela avó materna. No regime de prisão domiciliar o condenado tem restrições de horários para voltar para casa, já na liberdade condicional, ele deverá cumprir poucas condições como ocupação lícita.