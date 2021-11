Compra de medicamentos vencidos no Rio Grande do Norte é tema de reportagem no Interesse Público

O Ministério Público Federal (MPF) investiga a compra de medicamentos vencidos com recursos destinados ao tratamento da covid19 no Rio Grande do Norte. A atuação é tema de reportagem do programa Interesse Público desta semana, que também mostra a entrega do relatório da CPI da Pandemia ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

O IP também foi até o norte de Minas Gerais para falar das dificuldades que o povo indígena Xakriabá tem enfrentado para regularizar a posse de suas terras. O MPF tem cobrado providências da Funai, órgão que deveria ajudar os indígenas a resolverem o problema, mas que na prática tem causado diversos entraves.

No Rio de Janeiro, um internauta que usou as redes sociais para cometer crimes de injúria e discriminação contra homossexuais foi punido, após uma ação movida pelo MPF. Na reportagem, você vai ver que ainda tem muita gente que se esconde atrás de perfis falsos para cometer esse tipo de crime, sem ser identificado.

Onde assistir – O Interesse Público é veiculado nacionalmente pela TV Justiça às sextas-feiras, às 20h, com reprise aos domingos, às 17h30, e em outros dias da semana. O programa também é retransmitido por emissoras parceiras nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Você também pode acompanhar o programa pela internet, no site da TV Justiça, ou acessar as reportagens no Canal MPF, no YouTube.

O IP é uma revista eletrônica semanal produzida pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República, em parceria com a produtora Chá com Nozes e com a colaboração das unidades do MPF em todo o país.

Fonte: Asscom MPF-MP