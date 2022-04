Comarca de Itapiranga divulga decisões sobre leilões judiciais

O Tribunal de Justiça do Amazonas tem divulgado no Diário da Justiça Eletrônico decisões em processos já na etapa de execução, determinando a realização de leilões judiciais para fins de cumprimento de sentenças. As decisões são publicadas para conhecimento do executado, de terceiros interessados e de possíveis credores.

Na edição desta segunda-feira (25/04) os jurisdicionados podem encontrar no Caderno Interior editais da Comarca de Itapiranga, com a descrição de bens como uma plaina, avaliada em R$ 7,6 mil, e um imóvel rural no município, avaliado em R$ 300 mil, a serem leiloados dia 20/06, às 10h, em primeira praça.

Os detalhes de cada edital podem ser consultados na publicação, onde constam outras informações sobre os bens, tipo de praça, além de orientações para os arrematantes sobre lances, depósito e comissão.

As hastas são públicas e serão realizadas presencialmente no Fórum Ministro Henoch Reis, em Manaus, conduzidas pela equipe do Núcleo de Leilões Judiciais (Nulej) do TJAM.

Mais informações sobre os leilões judiciais do Judiciário estadual podem ser obtidas de forma resumida no portal da instituição, na página https://www.tjam.jus.br/index.php/menu/leiloes.

Fonte: Asscom TJAM