CNJ promoverá XV Jornada da Lei Maria da Penha, em 10 de agosto

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará a “XV Jornada da Lei Maria da Penha”, na próxima terça-feira (10/08), das 10h às 17h (horário de Brasília).

A jornada será por meio virtual em decorrência das medidas sanitárias de contenção da pandemia de covid-19, e realizada por meio da plataforma Cisco Webex, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.

As inscrições para o evento deverão ser realizadas até segunda-feira (09/08) por meio do link disponível em: https://eventos.cnj.jus.br/inscricao-jornada-maria-da-penha-2021.

Realizado anualmente pelo CNJ desde 2007, o evento tem por finalidade lembrar a sanção da “Lei Maria da Penha” e discutir temas que fortaleçam o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher.

Conforme o CNJ, “esta edição abordará a evolução legislativa sobre o tema e promoverá debates sobre a violência doméstica sob a perspectiva dos homens, o papel da mídia e o caminho da violência contra a mulher até o feminicídio”.

Pela programação, após a abertura haverá palestras magnas a serem ministradas pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, e pela conselheira Tânia Reckziegel.

Os dois painéis previstos terão como moderadoras a juíza Barbara Lívio, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a desembargadora Salete Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Confira a programação completa no arquivo anexado a esta página.

Fonte: Asscom TJAM