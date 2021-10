Campanha Amigo Solidário entrega doações aos órfãos da covid-19

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), na manhã desta sexta-feira (08/10), realizou entrega de alimentos não perecíveis, itens de higiene básica e brinquedos, para atender quase 200 órfãos, vítimas da covid-19, arrecadados no decorrer da primeira edição da campanha “Amigo Solidário 2021”, em alusão ao Dia das Crianças, no próximo dia 12.

“Estamos muito agradecidos por essa campanha, sobretudo, pela inciativa da Dra. Romina. Trabalhamos para representar o nosso Órgão, o Ministério Público, da melhor maneira possível, considerando que a nossa atividade-fim é, sempre, trazer o bem-estar para a sociedade. Oportunamente, nesse mês que também falamos sobre mulheres, trouxemos mães, Promotoras de Justiça, que muito bem representam o MPAM, que faz parte de nós ser alento para a sociedade”, declara a Secretária-Geral Promotora de Justiça Lílian Stone.

Idealizada pelo Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAO IJ) e pela Administração Superior do MPAM, a campanha “Amigo Solidário 2021”, arrecadou, aproximadamente, 300 quilos de frango, que foram entregues nessa data, na sede do Instituto de Pesquisa e Ensino para o Desenvolvimento Sustentável (IPEDS), situada na região centro-sul de Manaus, bairro de Flores.

“O trabalho com a infância é assim: doce e solidário. Agradeço a todos que participaram desse projeto, que nos surpreendeu de maneira positiva, pela superação das expectativas em doações”, relatou a Coordenadora do CAO IJ, Promotora de Justiça Romina Carmem Brito Carvalho.

A campanha Amigo Solidário, proporcionou uma aproximação maior com os vulneráveis na área da infância e juventude.

“Agradeço a todas as Promotoras de Justiça e ao Ministério Público, que se sensibilizou com essa causa, promovendo essa campanha, para que seja possível se proporcionar a sobrevivência desses órfãos, vítimas da covid-19”, disse a Diretora do IPEDS, Glauce Galúcio.

Fonte: Asscom MPAM