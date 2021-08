App facilita acesso às audiências virtuais e ao atendimento da 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista

Sob a coordenação do juiz titular Gleydson Ney Silva da Rocha, a equipe de servidores da 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista (RR) desenvolveu um aplicativo que oferece às partes e advogados o acesso às audiências e a todos os serviços disponíveis na unidade judiciária. Disponível há cerca de dois meses, o app 1ª Vara BVB está em sua segunda versão e já teve mais de 500 downloads.

De acordo com o juiz titular, a iniciativa visa atender o jurisdicionado, aproximar o cidadão da Justiça do Trabalho e garantir informação e inclusão digital. Com esta nova ferramenta, o usuário tem acesso imediato e instantâneo à Vara, seja para ingresso à sala de audiências virtual, seja para atendimento da secretaria da Vara por videoconferência (Google Meet ou Zoom) ou por aplicativos de troca de mensagens (WhatsApp, por exemplo).

A novidade tem contribuído para reunir e aperfeiçoar todos os canais de atendimento oferecidos pela 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista. “O aplicativo já está na segunda versão, após ampla aceitação pelos advogados que usaram e o testaram. O trabalho dos advogados foi facilitado e os jurisdicionados têm a possibilidade de acesso rápido ao aplicativo mesmo em dispositivos móveis mais modestos”, explica o juiz Ney Rocha, ao citar todas as possibilidades oferecidas a partir do aplicativo, que foi criado no contexto da pandemia da covid-19 e do distanciamento social.

De forma ágil e simples, o usuário pode agendar diretamente um horário para falar com o juiz titular, bem como para ser atendido pelos servidores da secretaria ou da sala de audiências da Vara. O aplicativo disponibiliza, ainda, as várias formas de contato com a Vara (telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook) e a consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Trabalho em equipe

A partir das sugestões do conteúdo e estrutura do aplicativo apresentadas pela equipe, o aplicativo foi criado e registrado sob a responsabilidade do juiz titular.

Feliz com os resultados promissores em apenas dois meses de funcionamento, o juiz Ney Rocha enaltece os servidores da 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista, que “vestem a camisa” e contribuem com ideias inovadoras para a prestação de um serviço de excelência. “Não tenho palavras para descrever o quanto os servidores da Vara são dedicados e como se destacam em criatividade, ideias e boa vontade. Enfim, são os servidores que todo juiz sonha um dia ter em sua equipe”, acrescenta o magistrado, ao destacar os frutos do trabalho conjunto.

Versão Premium

A primeira versão foi disponibilizada no Google Play como um aplicativo nativo (native app), mas após algumas atualizações apresentou alguma instabilidade. Foi, então, que a equipe da Vara decidiu desenvolver uma segunda versão, baseada no conceito de PWA (progressive web app), um recurso que torna possível utilizar e adaptar o aplicativo a qualquer dispositivo móvel (sistema Android ou iOS), garantindo ampla possibilidade de uso até em celulares mais antigos.

O atual aplicativo (1ª Vara BVB, versão Premium) é de fácil instalação (acesso por link ou QR-Code) e foi pensado para ser uma ferramenta democrática, aberta, portável, estável, de fácil instalação e utilização pelo usuário final, seja o jurisdicionado ou um advogado.

Serviços disponíveis

Acesso ao Balcão Virtual (videoconferência – Google Meet)

Atendimento por WhatsApp, telefone da Vara, e-mail, Facebook, contato com a diretora da Vara, e videoatendimento (Google Meet e Zoom)

Ingresso na sala de audiência diretamente ou via QR-Code;

Consulta de Processos no PJe

Agendamento para falar com os servidores da secretaria, da sala de audiência ou mesmo com o juiz titular da Vara, bastando escolher o horário disponível, que o sistema agendará e enviará e-mail de confirmação.

Acesso à localização do Fórum Trabalhista de Boa Vista-RR e sua posição geográfica (Google Maps).

Como baixar o aplicativo?

Como se trata de um aplicativo PWA, basta acessar o link do aplicativo (https://abre.ai/app1avarabvb), escolher OBTER (GET), e acrescentá-lo na tela de início. Ele funcionará normalmente como os aplicativos nativos instalados a partir da Google Play ou Apple Store.

Também é possível baixá-lo pelo QR-Code disponibilizado ao público.

Fonte: Asscom TRT-11