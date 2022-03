Amazonas Direito agora está no Telegram; veja como se inscrever

Ao se inscrever pelo Telegram, o usuário receberá as principais notícias jurídicas do portal do Amazonas Direito.

O Amazonas Direito lança nesta sexta-feira (10) um canal no Telegram para o envio de notícias. De segunda a segunda, os inscritos receberão notícias jurídicas.

Para se inscrever, é só clicar aqui. Ou procurar por @amazonasdireito diretamente no aplicativo e clicar em entrar.

Veja o passo a passo para se inscrever

– Baixar o Telegram na loja de aplicativos do seu aparelho

– Para seguir o canal, você pode abrir aqui ou já com o aplicativo baixado, ir em pesquisar e buscar por @amazonasdireito. Depois é só entrar no canal e ficar por dentro das notícias.