Alexandre de Morais registra B.O contra homem que o chamou de “careca ladrão”, “advogado do pcc”

O ministro Alexandre de Moraes registrou boletim de ocorrência na última sexta-feira (3) contra pessoas que o xingaram dentro de um clube Pinheiros na cidade de São Paulo, na qual é sócio e frequentador. Ele não se encontrava no local no momento da ocorrência, mas os seguranças ouviram as ofensas.

Conforme o boletim de ocorrência registrado no 14º Distrito Policial da capital paulista, o segurança do ministro detectou pessoas que se encontravam embriagados dentro do clube proferindo ameaças e injúrias a Alexandre de Moraes. O ministro após ciência do ocorrido, dirigiu-se ao local para confirmar os fatos.

Alexandre pediu aos seguranças do clube que solicitasse aos homens que parassem as ofensas, mas, elas se repetiam: “careca ladrão”, “advogado do PCC”, “careca filha da puta” e “vamos fechar o STF”. A polícia foi acionada e os acusados foram conduzidos à delegacia para registro de B.O.

