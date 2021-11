Aeronautas aceitam proposta do TST e suspendem greve anunciada para esta segunda-feira (29)

O Sindicato Nacional dos Aeroviários aceitou, neste sábado (27), a proposta apresentada pelo ministro Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, e cancelaram a greve da categoria, que abrange pilotos e comissários, anunciada para a segunda-feira (29).

Na sexta-feira (26), o ministro Agra Belmonte, relator do dissídio coletivo, realizou uma audiência de conciliação com o SNA e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA). A proposta apresentada por ele prevê o reajuste imediato de 75% do INPC dos últimos 12 meses sobre a parte fixa e variável do salário e de 100% do INPC dos últimos 12 meses sobre as diárias de alimentação nacionais e vale- alimentação. O ministro propôs, ainda, a renovação integral das cláusulas sociais da convenção coletiva de trabalho da aviação regular.

A proposta foi aceita pelas empresas e submetida à categoria por meio de votação online, encerrada na tarde de sábado, que, segundo o SNA, contou com a participação de 6.956 aeronautas.

Processo: DC-1001520-21.2021.5.00.0000

Fonte: Asscom TST