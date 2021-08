Abastecimento de água a moradores do Renato Souza Pinto é investigado no Amazonas

O Ministério Público do Amazonas, pela 52ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, instaurou procedimento administrativo com o intuito de acompanhar o fornecimento de água aos moradores do residencial Renato Souza Pinto I, na zona Norte da cidade. A medida foi tomada pelo Promotor de Justiça Lincoln Alencar com base em reclamação apresentada ao órgão ministerial quanto aos contínuos problemas de baixa pressão do sistema de abastecimento do conjunto habitacional.

Os moradores também denunciaram a empresa Águas de Manaus, concessionária do serviço, pela substituição de hidrômetros, sem aviso prévio aos usuários, que resultou na interrupção do fornecimento de água por até dois dias.

Dentre as medidas iniciais determinadas, destaca-se a requisição à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) para que efetue o acompanhamento da questão proposta, até sua solução, e envie o respectivo Relatório Técnico da situação, no estado como se encontra, para o Ministério Público.

“Trabalhamos na disposição de resolver o problema de forma célere, trazendo para participar da resolução da questão a empresa concessionária Águas de Manaus, bem como a agência reguladora do serviço Ageman, a quem solicitamos a apresentação de relatórios técnicos sobre os fatos relatados. Uma vez apresentados as respostas, faremos uma audiência para criar uma agenda positiva de solução da questão”, informou o Promotor de Justiça Lincoln Alencar de Queiroz, 52ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor.

Fonte: Asscom MPAM