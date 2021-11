1ª Vara Federal Cível do Am autorizou dose de reforço em policiais do comitê de fiscalização

A 1ª Vara federal Cível do Amazonas, pela juíza Jaiza Fraxe, autorizou na última sexta-feira (26), a aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 em 25 policiais militares responsáveis pela fiscalização e entrega de materiais hospitalares.

Fraxe disse que deve-se levar em consideração a importância do trabalho desempenhado pela Comissão do Estado do Amazonas, a fim de que haja a redução dos riscos de contágio aos policiais.

A Secretaria de Saúde de Manaus – (SENSA) tem até 15 dias para realizar a aplicação da dose de reforço.