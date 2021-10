Procurador Geral de Justiça Alberto Rodrigues recebe Colar do Mérito de Contas do TCE-AM

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, homenageou, nesta sexta-feira, 15, o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento, em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade, enquanto gestor do Ministério Público do Amazonas.

Na solenidade de entrega do Colar do Mérito de Contas, estiveram presentes familiares mais próximos do PGJ, sendo o irmão, o Juiz de Direito Ronnie Frank Torres Stone e sua esposa, a Promotora de Justiça Lilian Maria Pires Stone, sua mãe, a Juíza de Direito Maria Eunice Torres do Nascimento, e sua única filha, Gabriela Lourenço.

“Me sinto muito honrado em receber esta homenagem, principalmente, na data de hoje, onde completamos 01 ano de gestão no Ministério Público do Amazonas. Esse dia quinze representa um marco na minha história profissional e também, nos 129 anos que o MPAM completou,” declarou o PGJ.

As condecorações sublinharam o terceiro e último dia de comemorações alusivas ao aniversário de 71 anos do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), que representam o reconhecimento de membros públicos e da sociedade civil pelo trabalho desenvolvido em prol do Estado. Entre os homenageados estão gestores públicos, membros do judiciário, professores, profissionais da saúde e membros da sociedade civil.

“Entregamos o Colar pelas realizações e os méritos destes cidadãos amazonenses. São merecedores do especial reconhecimento do nosso querido Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O momento exigia sacrifícios, dedicação e solidariedade, coisas que os agraciados se esmeraram em fazer”, frisou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Fonte: Asscom MPAM