​Ouvidoria do TCE dá início a audiência pública em Tabatinga-AM

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realizou, na quarta-feira (25), a abertura do programa Rodas de Cidadania e o projeto Ouvidoria + Presente, no munícipio de Tabatinga.

A abertura foi realizada no auditório da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e contou com a participação do presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello; do ouvidor do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro; além de outros representantes da Corte de Contas amazonense; representantes dos poderes executivo e legislativo; e a participação dos moradores do município.

“Estamos levando parte da estrutura do TCE para o interior do Estado e, com apoio da nossa Ouvidoria, deixando a população mais perto da Corte de Contas. Nosso objetivo é deixar o Tribunal cada vez mais próximo da sociedade, acessível e atendendo às demandas dos cidadãos”, disse o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.

Demandas sobre saúde, segurança, obras, educação, licitações e meio ambiente foram expostas pelo público que esteve presente na audiência pública. O conselheiro-ouvidor do TCE-AM, Érico Desterro, falou sobre a participação do público no evento.

“Conseguimos alcançar o objetivo da nossa vinda ao município. Fazer a sociedade civil se manifestar e falar das demandas locais. E nós, do Tribunal, como órgão fiscalizador, trazer soluções para o que foi exposto pelo cidadão”, disse o conselheiro-ouvidor do TCE-AM.

A equipe da Ouvidoria do Tribunal permanecerá no município de Tabatinga até amanhã (27), para atender as demais demandas dos moradores do município. O atendimento está sendo realizado no Centro de Estudos Superiores de Tabatinga – UEA, em dois horários. Das 8h às 12h e das 13h às 15h.

Os municípios de Novo Airão, Parintins e Maués serão os próximos a receberem a equipe da Ouvidoria do TCE-AM.

