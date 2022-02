TJAM: Não cabe discutir nulidade de denúncia por ausência de autoria em habeas corpus

Nos autos de Habeas Corpus nº 4000833-64.2020.8.04.0000, Messias Raimundo Neves Filgueira pediu trancamento de ação penal que teria sido formulada, na sua ótica jurídica, com burla às exigências legais, notadamente ante o fato de que o Promotor de Justiça não observou que em desfavor do acusado incidisse, de fato, a autoria da conduta criminosa indicada pela prática do delito de receptação de uma motocicleta e da adulteração do documento de transitar, com posterior uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,, dentre outras nulidades alegadas, especialmente porque ao tempo da conduta que lhe fora criminalizada, sequer estava em território brasileiro. A ordem foi denegada. Foi Relator o Desembargador João Mauro Bessa.

No mérito a ação impetrada aduziu que inexistiu justa causa para a persecução criminal instaurada contra o Paciente, uma vez que a investigação não logrou demonstrar a relação entre as condutas apuradas e a autoria imputada ao acusado, pois o mesmo estava em lugar diverso do território nacional ao tempo do fato crime.

Embora tenha o Paciente insistido que a denúncia do Promotor de Justiça não havia preenchido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, indicando as nulidades retro mencionadas, se considerou em segundo grau que o trancamento de ação penal mediante habeas corpus é medida excepcional que no caso concreto não mereceria atendimento.

“O deferimento de habeas corpus para trancar a ação penal (ou investigação) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou o tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação . A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”. No caso, entretanto, se concluiu que a tese de negativa de autoria levantada na ação é tema que demanda aprofundamento incabível no estreito âmbito processual da ação de habeas corpus.

Leia o Acórdão:

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA FALTA DE JUSTA CAUSA – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida de

caráter excepcional, somente possível na hipótese de restar evidentemente

demonstrada, de forma inequívoca e sem a necessidade de valoração

probatória, a insubsistência da ação proposta, tal como a verificação da

atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou a presença de

alguma causa excludente de punibilidade.

2. Na hipótese, o exame da negativa de autoria suscitada pela impetrante

demanda incursão incabível no estreito âmbito processual da ação de habeas

corpus, não havendo demonstração inequívoca da ausência de justa causa

para a persecução penal.

3. Imperioso assinalar que o aprofundamento da análise da matéria fática

envolvendo o suposto delito deverá ocorrer durante a respectiva instrução

criminal, oportunidade em que o juízo singular colherá elementos de

convicção necessários a aferição da culpabilidade do acusado nos crimes

que lhe são imputados.

4. Uma vez que a peça acusatória explicita os fatos detalhadamente e aponta

os indícios de autoria e materialidade e a adequação típica das condutas aos

dispositivos legais, inexiste qualquer vício que tenha o condão de tornar

nula ou inválida a denúncia oferecida pelo Parquet, pois presentes os

requisitos do art. 41 do CPP.

5. Em conclusão, diante da suficiente exposição dos fatos delituosos na

denúncia, com a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de

autoria que recaem sobre o paciente, inviável o acolhimento do pedido de

trancamento da ação penal, que só é possível quando emane dos autos, de

plano, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da

punibilidade, o que não ocorre na espécie.

6. Ordem denegada.