TJAM determina pagamento de seguro DPVAT a vítima de acidente de trânsito com lesão comprovada

Boletim de ocorrência (B.O) impõe fé pública que atesta a ocorrência do acidente associado ao laudo de exame de corpo de delito que confirma a lesão decorrente do acidente de trânsito que a vitima sofreu, importando a indenização do Seguro DPVAT. O Desembargador João de Jesus Abdala Simões, nos autos do processo nº 00002999-56.2015, litigado por DPVAT – Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT e o servidor público Ray Maciel Jean, face a sinistro que ocorreu no Município de Humaitá-AM, com processo de origem daquela Comarca, subindo ao Tribunal de Justiça do Amazonas por meio de recurso de apelação, em que foi recorrente a empresa de seguros. Embora conhecida, por preencher os requisitos de admissibilidade, a apelação não foi acolhida em seus fundamentos de mérito, daí que restou desprovida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal do Amazonas.

Manteve-se, assim, a sentença de primeiro grau, que deferiu a cobrança requerida pela vítima/autor da ação, determinando-se o pagamento do seguro, face a provas consubstanciadas em Boletim de Ocorrência julgado idôneo, bem como prova pericial representada por laudo médico que atestou lesão permanente na pessoa da vítima.

Para o acórdão, embora unilateral, o boletim de ocorrência é válido, visto que foi registrado na forma presencial, constando o nome da pessoa responsável pelo registro, realizado na cidade de Humaitá, no Estado do Amazonas, aos 29/11/2014, às 13 h 22 m, na unidade de polícia de Humaitá.

“Na avaliação médica judicial acostada aos autos atestou-se que a parte autora, ora apelada, em decorrência do sinistro de trânsito em evidência, sofreu lesão parcial permanente no ombro direito, portanto, obedecidos estão os preceitos preconizados pelo princípio da proporcionalidade, notadamente a inibição ao enriquecimento sem justa causa, razão pela qual resta inarredável o recebimento da indenização do seguro”.

