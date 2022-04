Reincidência para progressão de pena em crime hediondo é específica, firma TJAM

O Tribunal do Amazonas manteve, em julgamento de agravo, a decisão do juiz Luís Carlos de Valois Coelho quanto à interpretação de que somente em caso de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado deverá ser observado a exigência de 3/5 de cumprimento da pena para que o apenado tenha direito a progressão de regime de execução penal. A decisão veio como resposta a recurso interposto pela Promotora de Justiça Christianne Corrêa que firmou sobre a possibilidade da progressão de regime aplicável, porém deveria ser aguardado o cumprimento de 3/5 da pena, ante a reincidência do apenado Luís Felipe Barbosa Cruz.

Na ótica do Ministério Público a lei, ao exigir a necessidade de cumprimento de 3/5 (três quintos) da reprimenda, na medida em que se trata de Réu reincidente, não faz distinção entre reincidência por crime comum ou hediondo para que seja aplicada a fração reclamada no recurso.

No caso concreto, embora reincidente, o apenado não detinha a condição de reincidente específico, aquele que comete crime da mesma natureza, no caso o hediondo ou o equiparado a hediondo, pois o reeducando havia somente anteriormente condenado em crime comum.

O foco da questão se centrou na regra que, para a progressão de regime, exige que seja cumprido 60% (sessenta por cento) da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. No caso, o condenado fora condenado primeiramente por crime de natureza comum, não havendo a reincidência específica ante a prática do segundo delito, sendo relevante uso de entendimento jurídico aplicado a favor do condenado, firmou o julgado.

Processo nº 0000584-50.2021.8.04.0000.

Leia o acórdão :