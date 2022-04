Policial Civil condenado por extorsão e perda do cargo tem pedido de revisão negado no Amazonas

Everaldo Mourão Aranha teve pedido de revisão criminal negado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. Everaldo fora condenado a pena de 08 anos de reclusão e a perda da função pública, por ter, na condição de policial, exigido quantia em dinheiro para soltar Ramisés Bandeira de Araújo, que prendera em flagrante delito, por suposta prática de tráfico de drogas. Confirmada a condenação em segunda instância, o apelante teve mantida a sentença de primeiro grau. Em sede de revisão criminal, o autor levou ao TJAM a tese de que agira em estrito cumprimento do dever legal. O Tribunal dispôs que não houve erro judiciário a merecer reparos na ação revisional. Foi Relator Jorge Manoel Lopes Lins.

Na revisão criminal o autor alegar que foi vítima de flagrante forjada e de que as provas obtidas contra a sua pessoa foram obtidas por meios ilícitos, importando a prevalência da tese do fruto da árvore envenenada, pois fora utilizada contra si uma gravação telefônica, que restou ilegal ante a inviolabilidade das comunicações.

Houve, ainda pedido, para que, não se acolhendo a tese da nulidade indicada, se pudesse acolher a desclassificação do crime, de extorsão, abandonando-se o uso da violência, na conduta, para a simples exigência de vantagem indevida, pois, no máximo, se evidenciara o crime de concussão.

Não obstantes, as teses foram rechaçadas, pois não pode ser considerado erro judiciário o fato de que o juiz ou o tribunal dê às provas interpretação contrário à pretensão do acusado. Para o Tribunal não houve julgado contrário à evidência dos autos, rejeitando o pedido de absolvição, bem como o de desclassificação da tese levantada pelo autor.

Em embargos de declaração, o Tribunal firmou o embargante apenas pretendeu atacar o mérito da demanda, em razão de seu inconformismo com o não conhecimento das questões levantadas, mantendo o indeferimento da ação.

Processo nº 4002002-52.2021.8.04.0000

