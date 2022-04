Mandado de Segurança pode ter uso jurídico para restituição de coisas apreendidas em Manaus

Comprovada a propriedade do veículo e de que é utilizado para a realização de atividade profissional lícita, é admissível a liberação provisória do automóvel, via Mandado de Segurança , mediante assinatura de termo de fiel depositário, assim determinado na decisão do juiz Diego Leonardo de Oliveira, da 7ª Vara Federal de Manaus. A decisão adveio em sede de Mandado de Segurança impetrado por Locatte Transporte Eirelle-Me, que teve veículos apreendidos de transporte pela Polícia Federal no Amazonas.

A apreensão decorreu de uma operação que resultou por ocasião de um carregamento de uma carga de madeira no pátio de uma indústria madeireira, sob a justificativa de que não teria sido apresentada licença de operação válida, emitida por órgão competente, assim, ficando a suspeita, de início, concluída a favor da operação de apreensão levada à cabo pela autoridade policial.

No pedido, a Impetrante pugnou pela restituição imediata dos veículos apreendidos, sob o fundamento de que, embora o pedido tenha sido feito administrativamente, não se logrou o resultado esperado, e que a empresa sempre primou pela legalidade de todos os transportes efetuados.

O Ministério Púbico Federal, atuando como fiscal de lei, emitiu parecer indicando que não vislumbrava riscos da nomeação da impetrante como fiel depositária, especialmente ante a comprovação mínima da propriedade, além de que a providência preservaria os bens do desgaste do tempo, evitando-se deterioração.

O magistrado considerou que o Código de Processo Penal dispõe de procedimento específico para a restituição de coisas apreendidas, mas é admissível o uso de mandado de segurança no sentido de viabilizar a liberação de bem apreendido. Ademais, entre a impetrante e a madeireira não houve constatação de nenhum vínculo jurídico senão o da contratação para o transporte da madeira.

Se a empresa madeireira não dispunha da licença para a realização da operação, a circunstância não poderia se estender, automaticamente, à empresa contratada para o transporte, no caso, a Impetrante. O mandado de segurança foi julgada parcialmente procedente.

Leia a decisão: