Em ações de inventário idênticas prevalece a que foi ajuizada primeiro diz Juiz em Manaus

Após falecimento do transmissor da herança, com idênticas causas de pedir dos herdeiros, o Juiz Alexandre Lopes Lasmar determinou em decisão que fosse arquivada ação de inventário e partilha de bens, cujo objeto dispunha sobre o mesmo acervo patrimonial, face à universalidade indivisível do direito de herança e firmou que o processo mais novo deveria ser extinto, permanecendo o primeiro, uma vez que restaria caracterizada a litispendência- duas ações com a mesma causa de pedir. O processo se refere a ação proposta por V. M.F e outro, que corre na Vara de Órfãos e Sucessões.

Em datas anteriores, duas ações já tramitavam naquele juízo, segundo a decisão, mas que teriam sido protocoladas em datas diferentes. Das duas uma já teria sido extinta sem julgamento do mérito, porque houve interposição de requerimento espontâneo de desistência da ação.

Entretanto, permaneceu tramitando uma das ações, posteriormente sucedendo novo pedido de inventário e partilha. Não obstante, firmou o magistrado que não haja possibilidade da tramitação de mais de um inventário, simultaneamente, se tratando do mesmo acervo patrimonial.

O conjunto de bens se constitui na universalidade patrimonial e, se cuidando de apenas um acervo patrimonial, a primeira ação representa o marco do amparo legal para sua tramitação, não sendo possível tramitação de mais de um inventário simultaneamente quando se cuida do mesmo autor da herança.

Processo nº 0637110-27.2022.8.04.0001

