Dias Toffoli dá ao Amazonas 12 meses para regularizar o quadro funcional do Hospital Tropical

O Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal acolheu recurso de embargos da Assembleia Legislativa do Estado e deu ao Amazonas- Aleam- 12 (doze) meses para que o regime jurídico de pessoal do Instituto de Medicina Tropical de Manaus se adeque à Constituição Federal e atenda a um regime uniforme, no caso efetive o regime jurídico estatutário.

Decorre a medida em acolhida a embargos realizado pela Assembleia Legislativa porque, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 3636 AM/STF, a Corte Suprema havia julgado que não se afigurava inconstitucional a lei amazonense que promoveu a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, no caso a lei nº 2.205/93. Para o STF, deveras, a Fundação Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se permitindo que os servidores do Instituto permanecessem regidos pela CLT.

Entretanto, a lei impugnada como inconstitucional, no julgado do Supremo, deveras pecava por afronta ao artigo 39 da CF, que exige o ingresso do servidor no serviço público por meio de concurso. O Artigo 1º da lei, segundo o STF, realizou a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, de forma indistinta: ‘Ficam submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei nº 1.762/86 (Estatuto dos Servidores), na condição de funcionários públicos, os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista, que integram a Tabela de Pessoal do Hospital Tropical’.

Para o STF, a expressão ‘atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, aos 07 de maio de 1993. Esses servidores, firmou a decisão, poderiam não atender os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda serem aproveitados todos como servidores estatutários.

O STF, então, deliberou que os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição Federal, devam ficar excluídos do texto impugnado, em interpretação à Carta Política.

Outra transgressão constitucional da lei, segundo o STF, fora o artigo 2º do indigitado diploma legal, que procedeu a uma transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos, o que teria, assim, outro vício constitucional, que acabava por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Não havendo prévia submissão desses servidores à concurso público, o ato é inconstitucional, firmou a Corte Suprema.

De outra banda, o Supremo Tribunal Federal excluiu dos efeitos da decisão os servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. Não obstante, a Assembleia Legislativa embargou a decisão.

Como resultado desses embargos, o julgamento firmou que seria imperativa a necessidade de modular os efeitos dessa decisão. De então, o Ministro Dias Toffoli, julgando procedente o recurso, concedeu ao Estado do Amazonas o prazo de 12(doze) meses para viabilizar a adoção das medidas legislativas, administrativas e operacionais pertinentes para que o quadro funcional da Fundação Tropical de Manaus se adeque às exigências constitucionais, com a consequente realização de concurso público.

Processo nº ADI 3636/AM/STF

Leia o acórdão :