Leia a decisão:

Processo: 0657610-22.2019.8.04.0001 – Apelação Cível, 1ª Vara de Família

Apelante : I. M. de A. M.. Apelado : G. da S. M..Paulo César Caminha e Lima. Revisor: Revisor do processo Não informado. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRUDENTE REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, embora às vezes reproduzindo

argumentos aventados na defesa, impugna suficientemente os fundamentos da decisão;2. O desemprego do alimentante pode acarretar alteração de sua capacidade financeira. Nesse caso, se demonstrado o desequilíbrio no trinômio necessidade-possibilidadeproporcionalidade, pode-se proceder à revisão do montante da obrigação alimentícia;3. A mera alegação das despesas da alimentanda, sem a efetiva comprovação com quaisquer documentos, não basta para atestar suas necessidades;4. Apelação conhecida e a que se nega provimento. Sentença mantida.. DECISÃO: “’CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRUDENTE REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA