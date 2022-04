Base de cálculo de ATS sobre soldo de militar tem liminar negada no Amazonas

Em decisão monocrática lançada contra pedido de liminar em mandado de segurança para que o Estado do Amazonas procedesse à atualização imediata de Adicional de Tempo de Serviço a incidir sobre o soldo de policiais militares em inatividade, o Desembargador Délcio Luís Santos, ao denegar a medida, fundamentou que a forma de cálculo pretendida na percepção dos adicionais não encontraria, dentro do contexto requerido, amparo jurídico. Os Requerentes Marcelo Silva e outro levaram ao Judiciário o fato de que a vantagem estava desatualizada, pois o cálculo dos valores deva ser sobre o soldo atual. Mas, a decisão, diversamente, firmou que a base de reajuste não deva ser sobre o soldo atual, isto porque a base de cálculo não coaduna com a tese de que haja direito adquirido.

A decisão trouxe à lume, para fundamentar o ato denegatório do pedido de liminar que a lei estadual que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da Administração Pública no Estado do Amazonas, trouxe novo regime jurídico para o adicional debatido.

“A importância relativa ao Adicional por Tempo de Serviço, extinto pelo artigo 4º da Lei 2.531, de 16 de abril de 1999, passa a constituir vantagem nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais”, firmou a decisão.

Os valores referentes ao recebimento do adicional por tempo de serviço devem corresponder ao valor que percebida o servidor no momento da extinção da vantagem, garantindo-lhes tão somente a revisão geral da quantia em decorrência do processo inflacionário, deliberou por fim o decisum. A decisão está sujeita a recurso.

Leia a decisão: