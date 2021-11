Em Goiás, juiz investigado por decisões fraudulentas têm pedido de aposentadoria julgado

O Juiz Levine Raja Gabaglia Artiaga da Comarca de Corumbá do Estado Goiás, foi denunciado pelo Ministério Público daquele Estado, por inúmeras decisões fraudulentas que desviaram a soma de R$18 milhões, tendo pedido de aposentadoria julgado pela turma dos desembargadores em 27 de outubro de 2021.

O magistrado foi denunciado pelos crimes de formação de organização criminosa, peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica, juntamente com outros 18 denunciados.

O relator do Processo Administrativo (PAD), que julga a aposentadoria compulsória do magistrado, pediu que o julgamento fosse público devido a repercussão do caso.

Entre as decisões alvos de investigações pelo MP-GO, está vinculada a uma apresentadora de TV de Goiás, Eucrídia Luzia Barbosa da Silva, que pediu, supostamente, ao juízo daquela comarca, uma falsa comprovação de paternidade socioafetiva pós-morte.