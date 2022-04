Conselheiro Fabian Barbosa representa TCE-AM em solenidade de posse da nova reitoria da UEA

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Fabian Barbosa, acompanhou a posse do novo reitor André Luiz Zogahib e vice-reitora Kátia Couceiro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em solenidade realizada na noite dessa terça-feira (19), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, localizado na zona centro-sul de Manaus.

Eleitos no dia 23 de março, André Zogahib e Kátia Couceiro vão capitanear a reitoria da UEA até 2026.

Representando a Corte de Contas amazonense, o conselheiro Fabian Barbosa destacou a importância da UEA para todo o Amazonas e desejou boa gestão aos novos reitores.

“A UEA faz a diferença para a educação não só superior, mas como um todo no Amazonas, já que dali saem futuros mestres, doutores e até mesmo líderes que fazem com que o desenvolvimento do Estado aconteça. Não tenho dúvidas que a reitoria está em boas mãos e que Zogahib e Kátia Couceiro farão uma excelente gestão”, destacou o conselheiro Fabian Barbosa.

Ainda segundo o conselheiro Fabian Barbosa, o TCE-AM está aberto para parcerias e para contribuir com a UEA.

“Temos na Corte de Contas a tradição de firmar parcerias, inclusive recentemente renovamos parceria com a UEA para fortalecimento da área de controle ambiental do Tribunal, já com essa nova gestão da universidade, o que nos deixa felizes em saber que podemos contar com eles para novas empreitadas a favor da sociedade amazonense”, disse o conselheiro Fabian Barbosa ao falar da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, braço pedagógico do Tribunal.

O novo reitor, diante dos pró-reitores, diretores e comunidade acadêmica da UEA, reforçou o seu compromisso e da vice, Kátia Couceiro, divulgado durante o período de campanha, de ter uma gestão transparente, com a participação dos envolvidos, respeitando os anseios, as necessidades de todos.

“Nós queremos colocar a UEA em outro patamar, numa nova linha de gestão, numa nova linha de raciocínio, para que nós observemos a UEA dentro da sua expectativa teleológica, construtiva. Que nós tenhamos uma universidade tecnológica e, sobretudo, uma universidade que possa estar presente nos mais distantes locais do estado do Amazonas, para que nós tenhamos condições de desenvolver nosso estado por meio da educação”, afirmou o novo reitor da UEA, André Zogahib

Durante a solenidade, também foram apresentados os novos pró-reitores da UEA: Pró-Reitoria de Administração – Nilson José de Oliveira Sobrinho; Pró-Reitoria de Graduação – Raimundo de Jesus Teixeira Barradas; Pró-Reitoria de Extensão – Darlisom Souza Ferreira; Pró-Reitoria de Pesquisa – Roberto Sanches Mubarac Sobrinho; Pró-Reitoria de Planejamento – Joésia Moreira Julião Pacheco; Pró-Reitoria de Interior – Valber Barbosa Martins.

Fonte: Asscom TCE-AM