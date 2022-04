Vereador Gabriel Monteiro é denunciado por filmar relação sexual com adolescente

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), ofereceu denúncia, na sexta-feira (08/04), contra o vereador Gabriel Monteiro por filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu cerca de cinco meses após o primeiro encontro do vereador com a adolescente. O MPRJ relata que Gabriel Monteiro utilizou o próprio telefone celular para filmar a vítima adolescente durante cena de sexo explícito.

A promotoria também requereu que a Polícia instaure inquérito para apurar a prática do crime de divulgação do vídeo envolvendo a adolescente (artigo 241-A do Código Penal).

Fonte: Asscom MP-RJ