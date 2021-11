Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo realiza pauta de audiências híbridas

A Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo realizou pauta de audiências híbridas no período de 25/10/2021 a 27/10/2021. Nessa modalidade, é permitida a participação de maneira presencial, na sede da vara do trabalho, ou o acesso virtual de partes e advogados à sala de audiências, através da plataforma Zoom Meetings.

O juiz titular Sandro Nahmias Melo explica que a decisão de realizar pautas híbridas atendeu a requerimento das partes, uma vez que havia dificuldade técnica das testemunhas terem acesso a meios de comunicação remotos. Além disso, o magistrado destacou a complexidade da matéria discutida envolvendo algumas ações pedidos que, somados, totalizam quase R$ 5 milhões.

As audiências ocorreram com tranquilidade. Todas foram gravadas. “Isso demonstra que as novas práticas de audiências telepresenciais, aliadas com audiências presenciais, quando necessário, vieram para facilitar o acesso à Justiça e a celeridade na entrega da prestação da tutela jurisdicional”, avaliou.

Fonte: Asscom TRT-11