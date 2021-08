Vara do Trabalho de Caruru no Pernambuco realiza audiência com participação de intérprete em Libras

A 2ª Vara do Trabalho de Caruaru-Pernambuco, realizou, na manhã desta terça-feira (3), uma audiência que contou com a participação de intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que é a língua de sinais ou gestual usada por surdos brasileiros, sendo legalmente reconhecida como meio de comunicação e expressão. A audiência foi comandada pela magistrada Liliane Mendonça de Moraes Souza, que nomeou como intérprete a professora da UFPE Rayssa Feitoza Felix dos Santos, atendendo pedido da empresa reclamada, Indústria Alimentícia Pergentino Ltda.

Com o objetivo de garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas surdas ou com deficiência auditiva à Justiça do Trabalho, o TRT 6ª Região está convocando tradutores e intérpretes de Libras a se cadastrarem para atuarem em ações trabalhistas (conforme previsto na Resolução CSJT n.º 218/2018 (link externo), assim como em eventos oficiais, atos públicos, palestras, cursos, vídeos e seminários, realizados em formato presencial ou online.

A capacitação visa instrumentalizar servidores, magistrados e terceirizados para o atendimento de pessoas surdas, por meio do aprendizado dos princípios elementares da Língua Brasileira de Sinais (Libras), com enfoque para situações de contexto no ambiente do Judiciário Trabalhista.

Fonte: Asscom TRT6ª Região-PE