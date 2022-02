TRT-11 realiza primeira sessão do Tribunal Pleno em 2022

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, presidiu hoje a primeira sessão ordinária em formato telepresencial do Tribunal Pleno de 2022, com a presença de sete desembargadores. Em pauta 39 processos administrativos. Desse total, apenas um foi adiado.

A desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes aproveitou a ocasião para convidar os desembargadores para a cerimônia de abertura do ano judiciário, que será nesta sexta-feira, dia 4, também em formato telepresencial em virtude da pandemia. A novidade é que o ato será transmitido pelo Instagram e Facebook oficiais do TRT-11, além do canal do Regional no Youtube.

Fonte: Asscom TRT/11