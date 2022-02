TRT-11 realiza doação de bens avaliados em mais de R$ 190 mil

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11), realizou a entrega de 274 bens inservíveis, às instituições habilitadas conforme o Edital de chamamento público nº 001/2021. Avaliados em mais de R$ 190 mil, os equipamentos de informática e mobiliários em geral encontram-se nos municípios de Tefé e Eirunepé, no interior do Amazonas; e na capital de Roraima: Boa vista.

Os Termos de Doação e Entrega de Bens foram assinados pela presidente do TRT-11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes. A doação faz parte de um esforço integrado do Tribunal, por meio da Coordenadoria de Material e Logística (CML), para o desfazimento de bens considerados ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis.

Devidamente habilitadas após os cumprimentos de todas as etapas do processo – que incluem cadastro on-line, manifestação de interesse e apresentação da documentação exigida. Em Boa Vista e Tefé, as doações já foram realizadas. As organizações interessadas assinaram termo de doação e receberam os bens permanentes agrupados em lotes, seguindo o cronograma de entrega e respeitando todos os protocolos de prevenção à covid-19. Em Eirunepé, as doações ocorrerão em data oportuna.

Instituições Beneficiadas

As instituições beneficiadas foram: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tefé – APAE; Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, em Boa Vista (RR). Em Eirunepé, a doação foi feita à Colônia de Pescadores e Pescadoras Artesanais, que apesar de não ser uma instituição filantrópica é um projeto social que também beneficia pessoas carentes. Os Termos de Doação podem ser acessados no portal do TRT-11, na aba Transparência. Acesse aqui.

Fonte: Asscom TRT-11