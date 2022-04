TRT-11 comunica que PJe ficará indisponível no domingo (24/4)

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) ficará indisponível no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11) no domingo, dia 24 de abril. A interrupção do sistema foi autorizada pela presidente do Regional, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, que deferiu a solicitação da coordenadora do Núcleo de Apoio ao PJe e e-Gestão (Nape), juíza do trabalho Gisele Araújo Loureiro de Lima.

A paralisação do PJe, que ocorre a partir da 0h até às 23h59, é necessária para instalação da versão 2.7.4 em ambiente de produção, a qual foi liberada para os Tribunais Regionais do Trabalho. Com a atualização do sistema, serão corrigidos erros técnicos da versão atual.

Fonte: Asscom TRT-11