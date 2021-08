Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizará julgamentos de forma presencial e virtual

A partir desta ça-feira, 10/08, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizará em formato híbrido (presencial e virtual) as sessões de julgamento. A decisão foi anunciada pelo Presidente Wellington José de Araújo após reuniões com a participação de todos os membros do Pleno do TRE-AM para avaliar os números oficiais da Covid-19 no Amazonas. No plenário, inclusive, foram instaladas barreiras de proteção em acrílico.

A iniciativa faz parte da programação para a reabertura do atendimento presencial da Corte Eleitoral amazonense ao público em geral. O Desembargador Wellington Araújo estabeleceu o dia os serviços presencialmente sejam retomados, com base na redução dos índices de mortalidade e o avanço da vacinação no Amazonas. Para isso, estão sendo realizadas, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, diversas atividades, como, por exemplo, a oferta para servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradoras de empresas terceirizadas de testes rápidos para o novo coronavírus. A testagem vem sendo coordenada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

O Tribunal, explica o diretor-geral João Victor Pereira Martins da Silva, seguirá todos os protocolos sanitários referentes a distanciamento, higienização e uso de equipamentos de proteção.

Vacinação

Uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) disponibilizou também no Tribunal a vacinação contra N1N1, hepatite B e tétano. Na primeira ação, que aconteceu no dia 02/08, superou as expectativas. Um levantamento divulgado pela COMED constatou a imunização de 100 pessoas com as três vacinas.

Fonte: Asscom TRE-AM