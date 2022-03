Tribunal prestigia instalação da sede do Ministério Público em Carauari-AM

O juiz de Direito Jânio Tutomu Takeda representou o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na solenidade de inauguração da sede do Ministério Público do Amazonas (MPE/AM) no município de Carauari (distante 702 quilômetros de Manaus). Ocorrida na manhã da última terça-feira (15/03), a solenidade contou com a presença do procurador-geral de Justiça Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, dentre outras autoridades.

“O projeto de fortalecimento da atuação do Ministério Público Estadual, por meio da implantação de sedes próprias no maior número possível de municípios é um sonho compartilhado por todos os integrantes de nossa instituição e, com a permissão de Deus, hoje posso vivenciar esse momento: a construção de um Ministério Público cada vez mais atuante e presente junto ao povo carauirense”, disse o PGJ, ao discursar durante a cerimônia.

Em seu pronunciamento, o juiz Jânio Takeda relembrou sua experiência como promotor de Justiça, cargo que exerceu por quatro anos antes de ingressar na magistratura. “Sempre lutei, quando fui promotor de justiça e agora como magistrado, para que fosse possível termos um lugar, nem que fosse de ‘tapera’, mas que fosse nosso lugar. Essa estrutura é sinônimo de muita luta. Mesmo já sendo juiz de Direito, permanecia o desejo de que essa casa ministerial tivesse sua sede própria. Estamos aqui, juntos, para colaborar com todos em prol da Justiça plena. Estou feliz, feliz mesmo, em saber que essa instituição se preocupa com seus Órgãos no interior do Estado. Parabenizo o doutor Alberto e o doutor Eduardo, que lutaram muito para que a situação da Promotoria de Justiça fosse transformada”, afirmou o magistrado do TJAM.

Titular da Promotoria de Justiça de Carauari, Eduardo Gabriel também ressaltou o esforço que vem sendo empreendido pelo MPE/AM para fortalecer a presença do órgão no interior do Amazonas. “A Procuradoria-Geral de Justiça, na gestão do Dr. Alberto Júnior, inaugurou recentemente a promotoria de Itamarati e, hoje, inaugura a de Carauari, não sendo a última nesse planejamento. Isso representa uma renovação no Ministério Público em todo o Estado, traduzindo uma evolução muito grande. Onde existe o Ministério Público, a democracia está sendo defendida. Agradeço todo apoio, pois sabemos que não é fácil, considerando todos os empecilhos, a burocracia para romper”, declarou o promotor de Justiça.

Estiveram também presentes na cerimônia, o defensor público-geral do Amazonas, Ricardo Paiva; a prefeita em exercício de Carauari, Sidonay Socorro Litaiff Ramalho; o vice-presidente da Câmara Municipal local, vereador Paulo Sérgio Lima Cavalcanti, além de outros vereadores, conselheiros tutelares municipais e autoridades militares.

Fonte: Asscom TJAM