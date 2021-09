Tribunal do Júri de Manaus condena acusados de homicídio cometido contra motorista de aplicativo

Em sessão da Segunda Vara do Tribunal do Júri concluída na madrugada de quinta-feira, 9/08, no Fórum Ministro Henoch Reis, a condenação de Anderson das Chagas Marques, Kecy Jones Cintra de Oliveira e Anderson Tufic de Souza. Os réus foram condenados a 28 anos de prisão cada um pelo crime de homicídio duplamente qualificado cometido contra um motorista de aplicativo. A sessão do Júri Popular foi presidida pelo juiz Saulo Góes Pinto e teve atuação, pelo MPAM, da Promotora de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira.

“Apesar da elevada qualidade técnica e retórica dos advogados dos acusados e do Defensor Público, o Ministério Público conseguiu evidenciar aos jurados o crime bárbaro praticado, a periculosidade dos acusados e a necessidade de uma resposta judicial justa, obtendo o total acolhimento das teses de acusação: homicídio duplamente qualificado – motivo torpe e emboscada e com agravantes”, declarou a Promotora de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira.

Pela condenação, Anderson Tufic de Souza recebeu a pena de 31 anos de reclusão; Anderson das Chagas Marques e Kecy Jones Cintra de Oliveira foram condenados a 28 anos de prisão cada um, em regime fechado. O réu Kecy Jones Cintra de Oliveira teve em sua defesa o defensor público Wilsomar de Deus Ferreira. Os advogados Baltazar Soares de Oliveira e Flávia Aurélia Quintelo atuaram na defesa do réu Anderson das Chagas. As advogadas Mayara Bichara de Albuquerque e Fabiana Nogueira Neris atuaram da defesa do réu Anderson Tufic de Souza.

O crime foi cometido em 2018, motivado por vingança. De acordo com o Inquérito Policial que gerou a denúncia do Ministério Público, a execução foi combinada com antecedência. Os acusados armaram uma emboscada, solicitando uma corrida pelo aplicativo. A vítima foi morta dentro do veículo que utilizava para trabalhar.

