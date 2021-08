Tribunal de Justiça do Amazonas realiza campanha interna de vacinação contra H1N1

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) realizará de 16 a 20 deste mês de agosto, uma campanha interna de imunização contra H1N1. A vacinação terá como público-alvo magistrados (as), servidores (as), aposentados (as), estagiários (as) e colaboradores (as) da Corte. A ação de saúde vai englobar, também, a oferta de testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis.

A campanha foi organizada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde (Sesis), do Tribunal, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e acontecerá em diferentes unidades judiciárias da capital, sempre no horário de 9h às 14h.

“É necessário observar que quem tomou a vacina contra a covid-19 somente pode tomar a da gripe após 15 dias. Da mesma forma, quem tomar a vacina contra a gripe durante a campanha, deverá respeitar esse mesmo prazo para receber a vacina da covid-19 nos postos de vacinação da Prefeitura”, explicou a secretária de Serviços Integrados de Saúde do TJAM, médica Ana Cyra Saunders Fernandes,

Outra orientação é que magistrados (as), servidores (as), aposentados (as), estagiários (as) e colaboradores (as) terão de apresentar, no ato da vacinação, o CPF. Aqueles que tiverem cartão de vacinação, também é recomendado apresentá-lo. “A apresentação do cartão de vacinação não é obrigatória, mas a do CPF, sim, para fins de controle das doses aplicadas pela Semsa”, detalhou a médica Ana Cyra.

Calendário

No primeiro dia da campanha (16/08), uma segunda-feira, a vacinação estará disponível no Setor Médico e no auditório que funcionam no Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Lopes, anexo ao Edifício Arnoldo Péres, sede do TJAM.

Na terça-feira (17), a ação terá como locais o Setor Médico e o Salão Nobre Dr. Alberto Simonetti, que funcionam no Fórum Ministro Henoch Reis, para atendimento, inclusive, dos magistrados (as), servidores (as), aposentados (as), estagiários (as) e colaboradores (as) do Fórum Cível Desembargadora Euza Maria Naice de Vasconcellos.

O Fórum Mário Verçosa será o local de vacinação na quarta-feira, dia 18, com o serviço sendo ofertado no Setor Médico e no Auditório Desembargadora Liana P. Mendonça, daquela unidade judiciária.

Na quinta-feira, dia 19, será a vez do Fórum Lúcio Fonte de Resende, com o posto de vacinação funcionando no Setor Médico e no auditório do fórum.

No último dia da campanha, sexta-feira, dia 20, a vacinação acontecerá no Setor Médico e no auditório do Fórum Azarias Menescal.

A médica Ana Cyra Saunders Fernandes observa que magistrados (as), servidores (as), aposentados (as), estagiários (as) e colaboradores (as) poderão se vacinar em qualquer um dos pontos listados no calendário, nas datas especificadas.

Confira o calendário da vacinação contra H1N1 no TJAM

Horário: 9h às 14h

Data: 16/08 – segunda-feira

Local:Centro Administrativo Des. José de Jesus Lopes (no Setor Médico e no Auditório);

Data: 17/08 – terça-feira

Local:Fórum Ministro Henoch Reis (no Setor Médico e no Salão Nobre Dr. Alberto Simonetti);

Data: 18/08 – quarta-feira

Local: Fórum Mário Verçosa (no Setor Médico e no Auditório);

Data: 19/08 – quinta-feira

Local:Fórum Lúcio Fonte de Resende (no Setor Médico e no Auditório);

Data: 20/08 – sexta-feira

Local: Fórum Azarias Menescal (no Setor Médico e no Auditório).

Fonte: Asscom TJAM