Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou construção de novo fórum na Comarca de Novo Airão

O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou a construção de um novo fórum para o interior, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus). As obras devem ser concluídas em oito meses, para serem entregues no segundo semestre deste ano.

Segundo o secretário de Infraestutura do TJAM, arquiteto Rommel Pinheiro Akel, a estrutura é a primeira do modelo novo projetado pelo setor de Engenharia do Tribunal, composta por espaço para Tribunal do Júri, duas Varas e salas para demais setores que compõem o fórum, como secretaria e salas para a OAB, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

A atual administração da Corte, que tem à frente o desembargador Domingos Chalub (presidente), a desembargadora Carla Reis (vice-presidente) e a desembargadora Nélia Caminha (corregedora-geral de Justiça), já realizou a entrega de diversas obras no Judiciário estadual.

Na capital, em maio de 2021, foram entregues as obras de ampliação do estacionamento do Edifício Desembargador Arnoldo Péres; as novas instalações da Divisão de Serviço Social e das Varas de Execução Penal da capital, no 4.º andar, setor 4 do Fórum Ministro Henoch Reis. Em outubro, foram entregues as novas instalações da Vara de Execução de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa), no 3.º andar do fórum, no setor 1, no mesmo fórum.

Em novembro, a Secretaria de Gestão de Pessoas, localizada no 1.º andar do Centro Administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJAM, recebeu seu novo espaço, a fim de integrar e modernizar os processos de trabalho relacionados à área de pessoas.

No mesmo mês foram entregues as novas instalações do “Projeto Reeducar” e da sala do Núcleo Permanente de Leilões Judiciais (Nulej), localizados no 3.º andar, setor 2, do Fórum Ministro Henoch Reis.

Em dezembro, foram entregues as obras do Setor de Certidões da Corregedoria-Geral de Justiça e da Sala da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no térreo, setor 3 do Fórum Ministro Henoch Reis.

O Arquivo Central Júlia Mourão de Brito também está passando por reforma para ampliar a capacidade de recebimento de arquivos e ter estrutura mais adequada para guardar processos e documentos administrativos.

No interior, em agosto dde 2021, foram entregues as novas instalações do Fórum de Justiça Dr. Giovanni Figliuolo, da Comarca de Manacapuru, que passou por obras de reforma e adequação dos espaços para melhor acolhimento dos jurisdicionados e atuação de dos juízes e servidores.

Em novembro, o TJAM entregou as obras de revitalização do Fórum de Justiça Desembargador Walmir Boná Robert, na Comarca de Tabatinga. Esta reforma contemplou as estruturas elétricas e hidráulicas, troca de telhado, instalação de forro, gesso acartonado, limpeza e revisão dos aparelhos de ar-condicionado.

E, por meio de acordo com a Prefeitura de Nova Olinda do Norte, também foram concluídas reformas na estrutura física do fórum da cidade, com recursos do Município, para reparos no teto, troca do forro, construção de mais uma sala para audiências, além da pintura geral.

Fonte: Asscom TJAM