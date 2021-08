Tribunal de Justiça do Amazonas comunica a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic/TJAM) informa que, no período de 0h até 8h do dia 14 de agosto (sábado), haverá ATUALIZAÇÃO CORRETIVA do Sistema de Automação da Justiça do 1.º Grau (SAJ-PG5).

O sistema ficará indisponível ou com instabilidade nesse período.

Mais informações: [email protected]

