TRF1 é premiado na categoria Prata do Prêmio CNJ de Qualidade

O anúncio do resultado do Prêmio CNJ de Qualidade foi feito na manhã desta sexta-feira, 3 de dezembro, durante a abertura dos trabalhos no segundo dia do 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) alcançou a categoria Prata, com 62,9% de pontuação.

A solenidade foi aberta pelo secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Marcus Livio Gomes que, em seu discurso, ressaltou que a premiação “é um importante marco no reconhecimento do trabalho realizado pelos tribunais brasileiros durante o ano de 2021 e, também, uma parte de 2020”.

Segundo explicou Marcus Livio Gomes, o Prêmio CNJ de Qualidade reúne um conjunto de 137 critérios, que avaliam de forma complexa e sistematizada o desempenho dos tribunais sob a ótica da Governança, Produtividade, Transparência, Qualidade da Informação e Avanços Tecnológicos, que representam o eixo estruturante da gestão do ministro Luiz Fux.

Neste ano de 2021, o Prêmio apresentou como novidade a verificação do grau de implantação de algumas ações do Programa Justiça 4.0, a exemplo do Juízo 100% digital, do Balcão Virtual, dos Núcleos de Justiça 4.0, o percentual de acervo eletrônico e contribuição dos analistas de Tecnologia da Informação (TI) na revisão de códigos fontes, que visam ao aprimoramento da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

“Sob a ótica da qualidade da informação é nítido o reflexo do esforço voltado ao saneamento do DataJud, a base de dados do Poder Judiciário,¿onde vários tribunais que desempenharam positivamente também conseguiram alcançar as mais altas categorias da premiação”, afirmou Marcus Livio Gomes.

Ele ressaltou que, pela primeira vez, um tribunal foi congratulado na categoria Excelência, alcançando um recorde na pontuação com 91,6% dos pontos ganhos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Ele destacou, ainda, o trabalho feito pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 18ª Região, em Goiás, que também superou os 90% da pontuação relativa.

Marcus Livio Gomes parabenizou todos os tribunais pelos esforços de desembargadores, desembargadoras, juízes, juízas, servidores, servidoras e colaboradores que atuam na gestão de dados do Poder Judiciário.

O anúncio do Prêmio CNJ de Qualidade pode ser assistido na íntegra, no canal do CNJ no¿YouTube.

Fonte: Asscom TRF1