TRF1: Assistente Virtual Lucy já está em funcionamento no Portal da SJAM

A Seção Judiciária do Amazonas (SJAM) já conta com o serviço de Assistente Virtual Lucy para o esclarecimento de dúvidas frequentes oferecendo suporte imediato ao jurisdicionado.

A assistente Lucy é uma ferramenta indicada pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região (Coger) para toda a Primeira Região. No portal da SJAM a Lucy pode ser acessada no ícone que está disponibilizado no menu de serviços localizado ao lado direito da página inicial.

Para a implementação da ferramenta foram mapeadas as principais perguntas feitas pelos usuários, ação esta que torna o atendimento mais célere e informatizado, reduzindo tempo de assistência ao cidadão por outros canais disponibilizados.

Como forma de melhoria contínua, os servidores Paulo Piedade e Douglas da Silva, ambos do Núcleo Judiciário, fazem o acompanhamento e a análise das demandas respondidas pela assistente virtual, para que haja atualizações em seus serviços. A participação dos gestores das unidades da seccional amazonense informando serviços e ou alterações advindas de seus setores ajuda a alimentar e atualizar o banco de dados do chatbot.

Por fim, a Assistente Virtual visa agilizar o processo de assistência ao jurisdicionado, reduzindo o tempo de atendimento de modo a refletir em maior produtividade.

Fonte: Asscom TRF1