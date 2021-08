TRE-AM realiza segunda etapa do acolhimento hoje (16)

Nessa segunda-feira, 16/08, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realiza a segunda etapa do projeto de acolhimento, de forma sensível e empática, aos servidores e servidoras, estagiárias e estagiárias, colaboradores e colaboradoras de empresas terceirizadas, com foco no seu retorno às atividades presenciais de atendimento ao jurisdicionado. Isso deve acontecer, segundo estabeleceu o Presidente Wellington José de Araújo, no dia 08/09.

Seguindo rígido controle de enfrentamento à pandemia, a Corte Eleitoral amazonense vem alinhando junto aos órgãos de saúde do município e do Estado as ações programadas para a reabertura ao público de todas suas unidades.

O diretor-geral João Victor Pereira Martins da Silva; o secretário de Gestão de Pessoas (SGP), Wesley Sirlam Lima de Aguiar; a coordenadora de Assistência Médica e Social (COMED), Caroline Ribeiro Frota Moreira, e o presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (SINJEAM), Elongio Moreira, têm debatido amplamente o assunto durante reuniões com outros setores do TRE-AM.

Testes rápidos

Assim como na vez anterior, o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Cristiano Fernandes da Costa, já garantiu apoio à segunda etapa desse processo de acolhimento. Para isso, a Fundação disponibilizará testes rápidos para diagnósticos de Covid-19. O material é de extrema importa, até porque detecta uma proteína do vírus e identifica o início de uma infeção. O resultado sai em 15 minutos.

Ajuda municipal

Outra parceria do TRE-AM foi acertada com a Prefeitura de Manaus. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) estarão novamente no edifício sede para atualizar os cartões de vacinação contra H1N1, hepatite B e tétano. A imunização. acontecerá das 8h às 12h.

Fonte: ASCOM/TRE-AM