TRE-AM promoverá palestra com foco no assédio moral e sexual no ambiente de trabalho

Buscando sempre manter sua gestão alinhada com as políticas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como, por exemplo, as direcionadas a todas as condutas de assédio e discriminação no âmbito das relações socioprofissionais e da organização do trabalho no Judiciário (Resolução CNJ nº 351 de 28.10.2020), o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Desembargador Wellington José de Araújo, programou para ser realizada no dia 13 de agosto de 2021 (sexta-feira), das 10h às 11h (horário Manaus), em formato híbrido (presencial e virtual), uma palestra voltada para servidores e servidoras, Juízes e Juízas, Promotores e Promotoras das Zonas Eleitorais da capital e do interior. A conferência terá a parceria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que, nas próximas semanas, formalizará um acordo de cooperação técnica com a Justiça Eleitoral amazonense.

A conferência, que será ministrada pela docente M.Sc. Márcia Cristina Nery da Fonseca Rocha Medina, fará parte das comemorações dos 89 anos do TRE-AM. A professora da instituição falará sobre “Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios Moral e Sexual e à Discriminação no Ambiente de Trabalho”.

Sobre a palestrante

Professora de ensino superior da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Professora Titular das disciplinadas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito da Seguridade Social. Vasta experiência nos ramos de Direito Provado, mais especificamente nas disciplinas de Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito do Consumidor. Coordenadora do Curso de Especialização em Direito e Processo do Trabalho da Universidade do Estado do Amazonas. Mestra em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Doutoranda em Administração pelo DINTER FEA-USP/UEA. Participante do grupo de pesquisa denominado “Gestão de Pessoas e Gestão de Conhecimento nas Organizações”, do Departamento de Administração da Universidade de São Paulo.

