TRE/AM divulga editais para cargo de juiz eleitoral em Manaus

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) divulga dois editais para preenchimento de cargos de juiz eleitoral, em decorrência do fim do período bienal dos magistrados que atualmente os ocupam.

O Edital n.º 011/2021 dispõe sore vaga de cargo de juiz eleitoral da 58.ª Zona Eleitoral, em Manaus, pelo término do biênio do juiz titular da circunscrição eleitoral, Luiz Pires de Carvalho Neto, em 17/03/2022.

E o Edital n.º 012/2021 trata de vaga para juiz eleitoral da 70.ª Zona Eleitoral, também com jurisdição em Manaus, devido ao término do biênio do magistrado titular, José Renier da Silva Guimarães, em 17/03/2022.

Segundo o TRE/AM, os editais foram publicados em 30/11, com prazo de 20 dias para os juízes de direito interessados apresentarem requerimento de inscrição junto ao setor de Protocolo do Tribunal Regional Eleitoral, a partir de 01/12, com término em 20/12, prorrogando-se o encerramento do prazo para 07/01, em razão do recesso forense.

O formulário de inscrição encontra-se disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (www.tre-am.jus.br), acessando o link: O TRE, Zonas Eleitorais, Edital de inscrição de juizes eleitorais.

Fonte: Asscom TJAM