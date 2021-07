TRE-AM abre vaga para membro efetivo na classe de juiz de Direito

O Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou o Edital n.º 11/2021, que dispõe de uma vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe de magistrados – juiz de Direito.

O documento foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (27/07), na página 14 do Caderno Administrativo.

Segundo o edital, a vaga decorre do término do segundo biênio do juiz Marco Antônio Pinto da Costa, na condição de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, que se dará no dia 11/10/2021.

Os magistrados aptos a concorrerem à referida vaga têm o prazo de 15 dias, a contar da primeira publicação do edital, para apresentar seus requerimentos de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça.

Fonte: AscomTJAM