TRE/AM abre vaga para juiz membro substituto

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, divulgou o Edital n.º 01/2022-PTJ, de vaga para membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na classe de magistrados (juiz).

O edital está disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (18/01), na página 8 do Caderno Administrativo.

De acordo com o documento, a vaga decorre da renúncia do desembargador eleitoral Marcelo Manuel da Costa Vieira, que assumiu em 14/10/2021 como juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral.

Os juízes aptos e interessados em concorrer à vaga têm o prazo de 15 dias, a partir da primeira publicação do edital, para apresentar seus requerimentos de inscrição no Setor de Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Fonte: Asscom TJAM