TJSP concedeu liminar que proibia atos contra o Presidente Jair Bolsonaro dia 7 de setembro

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo disse que o governador João Doria, por meio de uma decisão liminar, não pode vetar ato que vai reunir mais de 80 entidades e movimentos de esquerda no vale Anhangabaú-SP contra o presidente Jair Bolsonaro que deverá acontecer no dia 07 de setembro, contanto que eles ocorram em locais distintos dos protestos a favor do governo federal, que estão convocados para a Avenida Paulista.